Литва, 19 марта, 2014, 14:41 — ИА Регнум. "Общие вызовы, с которыми сталкивается бизнес и государство, призывают нас чаще общаться, действовать, как мы договорились, на одном информационном поле. Необходимы взаимопонимание и солидарность, идеи и предложения", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на прошедшем Совете экономической дипломатии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 марта. В нем приняли участие министр транспорта и коммуникаций, министр хозяйства, вице-министр сельского хозяйства, руководители бизнес-ассоциаций.

Заседание Совета экономической дипломатии было созвано, чтобы вместе с представителями бизнеса обсудить, как государство могло бы лучше представлять интересы бизнеса в нынешней ситуации в Европе. Министр поблагодарил за доброжелательность бизнеса, конструктивное участие, замечания и предложения.

Совет экономической дипломатии был основан летом прошлого года. Цель совета - укрепить позиции экономической дипломатии, эффективнее и качественнее вести экономическую политику государства за границей и защищать интересы литовского бизнеса.

Отметим, что главным беспокойством литовского бизнеса в настоящий момент является обострение отношений с Россией в связи с кризисом на Украине и возможных потерей рынков.