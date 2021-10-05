Оренбургский район, Оренбургская область, 5 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В двух сёлах Оренбургской области произошла массовая гибель птицы. Причиной стал птичий грипп, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

Torange.biz Домашняя птица

Вспышка заболеваемости зафиксирована в селе Татарская Каргала Сакмарского района и селе Новобогородское Пономарёвского района. В муниципальных образованиях ввели карантин.

Тревожный сигнал о массовой гибели птицы на двух частных подворьях поступил 29 сентября, 1 октября взяты анализы и отправлены на экспертизу. В оренбургской лаборатории при исследовании проб обнаружили РНК вируса гриппа птиц типа А. Позднее (4 октября) этот результат подтвердили в лаборатории города Владимира.

В связи с регистрацией на территории региона гриппа птиц от руководителей птицеводческих хозяйств потребовали обеспечить функционирование всех коммерческих птицеводческих хозяйств области в режиме предприятия закрытого типа. Владельцам личных подсобных хозяйств необходимо обеспечить подворное содержание птицы, принять меры по изолированному содержанию птицы. Во всех населенных пунктах региона осуществляется учет количества птицы и обследование ее клинического состояния.