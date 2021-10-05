Тбилиси, 5 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В пенитенциарное учреждение в грузинском городе Рустави, 5 октября прибыла депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, чтобы навестить находящегося там в заключении экс-президента Грузии Михала Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По данным журналистов, Ясько пропустили в тюрьму. До этого она отказалась общаться с представителями. СМИ.

Ранее Ясько в соцсети Facebook заявила, что приедет к Саакашвили, так как они любят друг друга. Она также сказала, что будет добиваться освобождения экс-президента из заключения.

«Любовь и борьба за свою державу — это самое благороднейшее дело. И я поддерживаю его борьбу», — сказала Ясько.

Ранее она сообщила, что Саакашвили развёлся с гражданкой Нидерландов Сандре Рулофс.

Напомним, Саакашвили, является гражданином Украины. Он 1 октября заявил, что вернулся в Грузию и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент заявил, что является политическим заключённым и объявил голодовку.