Москва, 5 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Сложившуюся на ипотечном рынке ситуация в России нельзя назвать пузырем. Об этом 5 октября заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Свою позицию эксперт объяснил тем, что среди всех видов займов, ипотека в России характерна самым низким уровнем просрочки. Если в целом по кредитам он находится на уровне 4,5%, то на рынке ипотеки просроченные займы составляют всего 0,5%.

«Поэтому это довольно качественный сегмент кредитования. Этот сегмент развивался даже в период пика пандемии прошлогоднего. То, что государство оказало этому сегменту поддержку имело значение, но мы видим, что люди стараются и у них получается решать фундаментальные проблемы с обеспечением жилья. А термин «пузырь» просто эксплуатируют», — сказал Тосунян.