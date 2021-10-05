Во Франции заключённый взял в заложники двух надзирателей тюрьмы
Франция, 5 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Во французском городе Конде-сюр-Сарт (регион Нормандия) заключённый взял в заложники двух надзирателей тюрьмы — мужчину и женщину. Он требует смягчения наказания. Об этом 5 октября сообщает La Dépêche.
Известно, что напавший на надзирателей отбывает пожизненное заключение за изнасилование и убийство.
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По данным министерства юстиции, один из надзирателей был ранен в правый глаз из самодельного оружия. Сотрудники тюрьмы и полиция ведут переговоры с заключённым.
Как сообщает радиокомпания France Bleu, надзирательницу тюрьмы злоумышленник отпустил в середине дня. Второй надзиратель, 23 года, по-прежнему находится в заложниках у заключённого.
Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл летом 2021 года в Швеции. Двое заключённых исправительного учреждения Hällbyanstalten, расположенного возле Эскильстуны (в 85 км к западу от Стокгольма), забаррикадировались в караульном помещении, взяв в заложники двух надзирателей.
Затем одного из заложников осуждённые освободили. Для этого они потребовали накормить остальных 20 заключённых пиццей с шашлыком. Власти пошли на уступку.