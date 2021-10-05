Киров, Калужская область, 5 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Жительница калужского города Киров, являясь работником одного из почтовых отделений, с июня по февраль 2021 года, принимая почтовые отправления (посылки, бандероли) от населения, проводила их оплату мимо кассы, а денежные средства присваивала себе. Об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию муниципального отдела МВД России «Кировский».

Марина Каширская ИА REGNUM Отделение почты

Сумма ущерба, причиненного почтовой организации, составила более 147 тысяч рублей. В связи с этим следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело. На период следствия в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы. Почтовому работнику грозит наказание до шести лет лишения свободы.