Тбилиси, 5 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Совместные учения в акватории Черного моря провели корабли береговой охраны грузинской пограничной полиции и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Флаги Грузии, США и НАТО

«Это помогает береговой охране Грузии лучше ознакомиться с доктринами НАТО, концепциями, процедурами и лучшим опытом в морских операциях», — заявил начальник штаба Второй постоянной противоминной группы НАТО Алесио ди Стефано, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что целью проводимых учений было повышение совместимости между морскими силами Грузии и НАТО, а также усиление грузинской обороноспособности.

Отметим, вторая постоянная противоминная группа НАТО, в состав которой входит пять кораблей, прибыла в Грузию 28 сентября и этот визит стал четвертым для кораблей НАТО в страну в нынешнем году.