Берлин, 5 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-19» с тремя членами экипажа совершил стыковку с модулем «Рассвет» Международной космической станции (МКС). Сообщение об этом опубликовано 5 октября в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

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«Есть касание, есть сцепка!» — говорится в сообщении.

Пилотируемый корабль причалил к МКС, совершив лишь два витка вокруг Земли. Полёт до станции занял примерно три часа. Такая траектория сближения считается сверхбыстрой, так как классический манёвр с более чем 30 витками занимал свыше двух суток.

Стыковку со станцией в ручном режиме осуществлял космонавт Антон Шкаплеров.

Как сообщало ИА REGNUM, на «Союзе МС-19» на орбиту прибыли также актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Они будут снимать в космосе фильм.

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