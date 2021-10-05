Москва, 5 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Закачка газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2» является положительной новостью для немецкой стороны проекта по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Nord-stream2.com Варианты трассы газопровода «Северный поток — 2»

«Во-первых, это говорит об успешном продолжении процесса сертификации газопровода, а затем в конечном итоге пуске его в эксплуатацию.

Газопровод обеспечит надежное бесперебойное газоснабжение Германии и даст возможность платить за энергетический ресурс меньше, чем за сжиженный природный газ.

Во-вторых, газ будет поступать в Германию по диверсифицированному маршруту с низким уровнем углеродного следа, что соответствует высоким экологическим характеристикам энергоносителя.

В-третьих, газопровод дает Германии и странам ЕС гарантии бесперебойного газоснабжения на время перехода в «зеленой энергетике», которая еще несовершенна и уязвима от катаклизмов и форс-мажорных обстоятельств.

В-четвертых, транспортируемый по трубопроводу газ может быть легко заменен на водород — топливо будущего.

В-пятых, Германия уже имеет давний опыт работы с ПАО «Газпром» и уверена в надежности этого поставщика газа.

В-шестых, Германии «Северный поток — 2» на фоне постепенного отказа от использования атомной энергетики необходим для производства дешевой электроэнергии, промышленной продукции по конкурентным ценам, обеспечения электроэнергией и теплом жилого сектора в условиях роста жилищно-коммунальных расходов.

Для России закачка газа в первую нитку газопровода свидетельствует об успешном продвижении сертификации проекта по новому транспортному маршруту. Это позволяет сэкономить на транзите газа, поскольку газ будет поступать по «своей трубе».

Новый маршрут газовых поставок короче, чем транзитный коридор через Украину. Однако газопровод «Северный поток — 2» может не заработать на полную мощность в этом году.

Причиной этого является Газовая директива ЕС, согласно которой ПАО «Газпром» не может одновременно добывать газ и владеть трубопроводом, по которому он доставляется потребителям.

Газпром сможет заполнить газопровод на 100% лишь в том случае, если оператор проекта — компании Nord Stream 2 AG будет присвоен статус независимого оператора и ее учредителем не будет являться ПАО «Газпром». В связи с этими требованиями на сегодняшний день ПАО «Газпром» может заполнять газопровод только на 50% его емкости.

Это вдвое уменьшает объем прокачки газа в Европу при заявленных технических возможностях и имеющемся спросе на европейском потребительском рынке. В результате указанных обстоятельств вдвое уменьшится рентабельность проекта и возрастет срок его окупаемости.

В настоящее время ПАО «Газпром» проводит работы по приведению в соответствии требованиям ЕС режима работы газопровода с привлечением иных российских поставщиков «голубого топлива» и внесения корпоративных изменений в учредительные документы. В Германии выражают надежду, что проект будет введен в эксплуатацию в 2021 году», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, публикация немецкой газеты Die Welt материала о закачке газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2» вызвала активный отклик читателей в комментариях.

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