Йошкар-Ола, 5 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 607 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в регионе выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 63 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 017 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 639 человек.

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