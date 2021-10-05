Анкара, 5 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. За январь — сентябрь 2021 года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в Турции увеличилась на 13,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация автомобильных дистрибьюторов Турции (ODD).

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Так, по данным ассоциации, в Турции по итогам трёх кварталов 2021 года было продано 558 145 новых автомобилей.

Продажи легковых автомобилей с начала 2021 года по сентябрь включительно увеличились в Турции на 11,9% в годовом сравнении. Всего было продано 43 800 экземпляров легковых машин.

Кроме того, на турецком авторынке на 17,5% выросла реализация легких коммерческих автомобилей, до 123 345 экземпляров.

В прошлом месяце в Турции дилеры продали 57 141 автомобиль — на 36,9% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

Ранее компания Otokar представила в Турции новый бронированный автомобиль Akrep II.

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