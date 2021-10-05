Москва, 5 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Ситуация на рынке ипотечного кредитования в России является позитивной. Об этом 5 октября заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

По его словам, за год количество выданных займов на покупку жилья сократилось в количественном, но при этом выросла в денежном выражении.

«То, что динамика позитивная, то, что только в августе выдано более 150 тыс. ипотечных кредитов, это благо. Хотя к августу 2020 года — это минус 8%. Потому что в 2020 году был бум. Тем не менее, это довольно приличный уровень кредитов. По сумме даже плюс 6% к прошлому августу. За восемь месяцев 2021 года выдано 1,24 млн ипотечных кредитов на сумму 3,5 трлн рублей», — сказал Тосунян.