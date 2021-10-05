Йошкар-Ола, 5 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 5 октября выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 63 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 017 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровел с начала пандемии 18 771 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 111 человек. 607 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 639 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 562 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1325 человек, из них у 1305 — пневмония, 56 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 140 пациентов, при этом госпитализированы 142 жителя Марий Эл.