Москва, 5 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Главный день любого отца — это его профессиональный праздник: если он его празднует с профессиональной уверенностью и гордостью, он уже больше чем наполовину достойный уважения отец, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 октября, комментируя информацию об учреждении в России Дня отца.

Отец с ребенком

Как сообщалось ранее, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. Цель учреждения праздника — «укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей», отмечено в указе.

« Всё в жизни меняется. Ещё пять лет тому назад на вопрос о том, нужен ли такой день, День отца, я бы ответил отрицательно. Все понимают, что роль отца в воспитании детей отличается от роли матери. Мать традиционно воспитывает детей своей заботой, любовью, вниманием. Даже если это строгость, это любящая строгость. Отец в большей мере воспитывает примером, прежде всего, профессиональным примером, примером жизненной состоятельности. Для меня всегда праздником отца было 23 февраля и дни, связанные с его военной биографией. Точно так же, насколько я знаю, во многих семьях и сегодня отцов чествуют в дни их профессиональных праздников: День строителя, День нефтяника, День танкиста, День милиции, День учителя, наконец.

Но жизнь меняется. Профессиональной гордости как категории, а также собственно верности профессии и профессионального мастерства в ней становится всё меньше. Мужчина — и женщинами, и детьми — всё чаще воспринимается просто как человек, который должен приносить в семью деньги. Мало денег — плохой отец. Много денег — отец хороший. Это конечно, беда. Одна из крупных общественных бед нашего времени.

Проблема тут не только в том, что многие важные и нужные профессии в нашей стране сегодня оплачиваются плохо. Проблема и в том, что верность мужчины, как и женщины, конечно, нужной стране и обществу профессии не ценится. В День учителя первой на ум в этом плане приходит, естественно, профессия учителя. Много ли в ней сегодня мужчин? Явно меньше, чем нужно было бы.

Итак, главный день любого отца — это его профессиональный праздник. Если он его празднует с профессиональной уверенностью и гордостью, он уже больше чем наполовину достойный уважения отец.