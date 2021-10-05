Москва, 5 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Женщины составляют более 70% от общего числа врачей, работающих в государственных медучреждениях России, заявила 5 октября заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова.

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Прием у врача

«В 2020 году в государственных муниципальных медицинских организациях работали практически 400 тыс. врачей женщин. Это 71% от общего числа врачей», — сказала она на марафоне «Здоровье женщин — благополучие нации» в рамках III Евразийского женского форума.

Она добавила, что среди средних медицинских работников доля женщин еще выше и составляет 1,1 млн женщин — это практически 95% от всех работников данной категории.

«Для сравнения, в 2018 году эти цифры были значительно ниже. То есть тенденция, конечно, показывает рост», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательского центра портала Superjob.ru, начали свою трудовую деятельность до совершеннолетия 46% жителей России. Стали работать в 14−17 лет 36%, в 10−13 лет — 6%, пробовали работать до 9 лет 2% граждан.

Читайте также: Жители России назвали возраст начала трудовой деятельности