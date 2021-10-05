Мурманск, 5 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Белом море тонет частное судно, на борту которого находятся пять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Управлении МЧС по Мурманской области.

Корабль в штормовом море. Иван Айвазовский —

По данным источника, судно получило пробоину у побережья села Кашкаранцы Терского района Мурманской области. К месту ЧП направлены спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в бухте Долгая Щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области перевернулось маломерное судно. На его борту находилось пять человек. Выжил только один.