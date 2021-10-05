Самара, 5 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве при строительстве культурно-оздоровительного центра возбуждено в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Строительство

Сотрудники прокуратуры Большеглушицкого района проверили соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при возведении культурно-оздоровительного центра в селе Большая Глушица.

В результате они установили, что в мае 2019 года управление по строительству м. р. Большеглушицкий заключило с ООО «ТЕТ А ТЕТ «М» контракт на проектирование и строительство культурно-оздоровительного центра. Общая сумма контракта составила 82,3 млн рублей, а срок исполнения — 1 июля 2020 года.

«Установлено, что подрядчиком строительные материалы (звукопоглощающие конструкции в актовом зале), предусмотренные муниципальным контрактом, были заменены на более дешевые аналоги. При этом соответствующее уменьшение стоимости работ не производилось, а примененные материалы имеют иные технические характеристики, в том числе более низкий (худший) класс пожарной опасности. Замена материалов повлекла ущерб в размере 2,3 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства направили материалы проверки в следственные органы. По данному факту в отношении директора ООО «ТЕТ А ТЕТ «М» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Расследование дела продолжается.

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