Москва, 5 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В России преувеличивают угрозу возникновения «пузыря» на ипотечном рынке. Об этом 5 октября заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Я считаю, что наша любовь к термину «пузырь» слишком часто вводится. Если смотреть на рынок ипотечного кредитования — это один из мощных драйверов отечественной экономики», — сказал Тосунян.

По мнению эксперта, развитие ипотеки важно не только для экономики. Займы на покупку жилья — это еще и важный фактор решения социальных проблем.

«Люди недостаточно обеспечены жильем. И сегодняшний тренд движется в сторону не элитного, потому что им рынок насыщен, а более доступного жилья», — отметил Тосунян.