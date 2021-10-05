Тирасполь, 5 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провёл встречу с прибывшей в регион заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Робин Данниган. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба главы ПМР.

ИА «Новости Приднестровья» Бендерская крепость

Сообщается, что встреча была ознакомительной, так как Данниган назначена на должность около месяца назад. До этого она посетила Молдавию, где встретилась с президентом республики Майей Санду. Красносельский сказал, что надеется на то, что сотрудничество будет плодотворным.

«Президент ПМР отметил, что двусторонние приднестровско-американские контакты в рамках разного рода гуманитарных проектов имеют давнюю историю. Важна роль Соединенных Штатов и в работе формата «Постоянного совещания…», — сообщили в пресс-службе.

Красносельский указал на сложности диалога с молдавской стороной. Он сообщил, что 30 сентября аппарат президента в Кишинёве получил от него письмо с предложением решения строчных проблем, но реакции пока не было.

Стоит отметить, с 1 сентября на Украине начал действовать запрет проезд транспортных средств с приднестровскими номерами. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что это якобы было сделано по договорённости Киева и Кишинёва.