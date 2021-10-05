Москва, 5 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent на торгах 5 октября продемонстрировали позитивную динамику, прибавив 0,4%, до $82,40. WTI подорожала на 0,77%, до $78,23, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Таким образом, нефть Brent удерживает максимальные уровни с октября 2018 года $82,40 за баррель. Этот уровень был достигнут после публикации итогов заседания ОПЕК+.

По мнению Розмана, пробой границы диапазона цен $81,30−82,50 за баррель Brent может определить среднесрочную динамику котировок.

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