Саранск, 5 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Скончались женщины 1931, 1946, 1960 и 1971 годов рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 578 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 5 октября в регионе выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 85 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 546 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3514 человек.

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