Вашингтон, 5 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», на борту которого находится первый в истории «киноэкипаж», прошел безупречно. Так названный запуск 5 октября прокомментировали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Союз-2.1а»

«Выведение на орбиту корабля «Союз МС-19» прошло безупречно, все прошло, как запланировано. Отрыв от земли произошел в 13:55 по местному времени (11:55 мск — ред.) на космодроме Байконур», — заявил во время трансляции в прямом эфире запуска ракеты-носителя сотрудник NASA.

Также в NASA собираются провести трансляцию стыковки корабля к Международной космической станции (МКС) и приветствие на ней российского экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир космического корабля «Союз МС-19» — космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, рассказал, что «киноэкипаж», который на этом корабле направляется к МКС, чувствует себя хорошо.