Москва, 5 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Российская гимнастка Лала Крамаренко выиграла упражнения с лентой на международном турнире Olympico Cup в Москве. Об этом 5 октября сообщает корреспондент.

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Крамаренко стала первой с результатом 24,400 балла. Второе и третье места заняли сёстры Дина и Арина Аверины, которые набрали 23,900 и 23,600 балла соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арина Аверина выиграла упражнения с обручем на международном турнире Olympico Cup.