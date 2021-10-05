Ярославль, 5 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в школе №32 восьмиклассница ударила учителя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на телеканал «Рыбинск-40».

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О случившемся стало известно 4 октября. Как сообщил телеканал, всё случилось на уроке истории. Ученица 8-гокласса «применила физическую силу» в отношении пожилого педагога, после чего та обратилась за помощью в травмпункт.

«По факту недопустимого поведения учащейся проводится внутренняя проверка в школе. С обучающийся работает школьный психолог», — рассказала директор школы №32 Нина Решетникова.

Также своё расследование проводит и полиция.