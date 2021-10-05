Саранск, 5 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 5 октября выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 85 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 546 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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За последние сутки в республике выписаны 52 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 454 жителя Мордовии. 578 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3514 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 5 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2303 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2201 человека.