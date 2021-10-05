Джакарта, 5 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Индонезии по состоянию на 5 октября зафиксировали 29 823 активных случая COVID-19, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сравнению с предыдущим днем этот показатель снизился на 1231 случай.

В общей сложности правительство Индонезии исследовало 40 314 564 образца.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1404 случая заражения коронавирусом.