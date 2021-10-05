Ташкент, 5 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение результатами переговоров, которые он провел в Ташкенте со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

В сообщении говорится, что в ходе переговоров состоялся доверительный и конструктивный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего взаимодействия.

Туркменский лидер отметил, что Узбекистан — один из ключевых торговых партнеров Туркмении.

«Основная цель нынешнего официального визита в Узбекистан — продемонстрировать твёрдую поддержку уважаемому президенту, моему другу Шавкату Мирзиёеву, а также проводимым под его руководством реформам во всех сферах государственной, общественно-политической и социально-экономической жизни страны», — сказал президент Туркмении.