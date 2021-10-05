Вологда, 5 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. На Вологодчине будут судить директора московской фирмы, разработавшей территориальную схему обращения с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

По данным ведомства, обвинительное заключение в отношении директора АНО «Институт развития регионов» Татьяны Кретовой. Ее обвиняют в мошенничестве и подделке документов.

По версии следствия, директор организации, представила на конкурс по выполнению работ по разработке территориальной схемы копии трудовых книжек на якобы работающих в организации 12 граждан, обладающих соответствующей квалификацией, что позволило выиграть конкурс и заключить государственный контракт. Однако на самом деле в штате фирмы этих сотрудников не было.

Результатом такого сотрудничества стало «липовое» проведение исследования по накоплению мусоров, на основании которого был установлен тариф на вывоз ТКО. На исследование из бюджета было потрачено 11,9 млн рублей.

По данным СМИ, Татьяна Кретова — родная сестра губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Дело будет рассмотрено в Вологодском городском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, факты нарушений при расчете тарифа были выявлены на Вологодчине еще в 2019 году. В конце года он был пересмотрен, а из состава валовой выручки регоператоров были исключены необоснованно учтенные в 2019 году средства в части расходов на транспортировку отходов и собственных расходов регоператоров.