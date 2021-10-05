Балаково, Саратовская область, 5 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Жители Балаково заметили, что в подъезде одного из домов ночуют двое малолетних братьев. После опубликованной информации в соцсетях организована доследственная проверка, сообщает 5 октября пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Wikimedia.org Подъезд в жилом доме

Инцидент произошел в доме по улице Набережная Леонова города Балаково. В подъезде ночевали двое братьев в возрасте 10 и 11 лет. Со слов детей, из дома их выгнала мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проверки следователи установят условия жизни и воспитания детей.

ИА REGNUM напоминает, вечером 21 июля во дворе дома по улице Западная города Красноармейска 34-летняя женщина совершила наезд на своего сына. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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