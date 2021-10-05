Москва, 5 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сложно судить о причинах глобального сбоя в интернете мессенджеров и приложений — Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и других, заявила корреспонденту ИА REGNUM проректор Академии бизнеса и инновационных технологий г. Москва по MBА, основатель консалтингового агентства «Бизнес Ассистент», адвокат Крестина Сергеева.

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«Является ли это ошибкой в конфигурации DNS-серверов или случилась глобальная DDoS — атака хакеров, которые доказывают таким образом, что собственники сетей не руководят процессами и не имеют права делиться частной информацией пользователей мессенджеров. Но ситуация сильно повлияла на рекламный рынок в интернете.

Стало понятно, что нельзя завязывать рекламу только на один общий рекламный кабинет Facebook. Все эксперты, имеющие Instagram, как один канал продвижения своих товаров срочно отстраивают новые воронки продаж через Телеграмм и «ВКонтакте».

Реклама, купленная вчера превратилась в бешеную цену за лид или вообще не успела сработать. Сорвались продающие эфиры, реклама у блогеров и прогревы.

Миллиарды денег потрачены впустую. Как Facebook станет решать этот вопрос — пока информации нет. Ясно одно, что не стоит складывать все яйца в одну корзину.

Для продвижения своих товаров необходимо использовать различные источники трафика, создавать свои собственные базы пользователей и не исключать вымирающий Mail», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мессенджеры, которыми владеет компания Facebook, 4 октября 2021 года вечером стали недоступны для пользователей по всему миру.

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