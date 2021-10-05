Рустави, Грузия, 5 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Три адвоката посетили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме № 12 города Рустави 5 октября сообщает грузинский телеканал «Формула».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Именно во время этого посещения адвокаты должны были согласовать с Саакашвили линию защиты. Такое количество адвокатов обусловлено многочисленностью уголовных дел против бывшего президента. Кроме того, Михаилу Саакашвили грузинскими судами были вынесены заочные обвинительные приговоры, уже вступившие в законную силу.

Так, в 2018 году Саакашвили был приговорён к трём годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В 2008 году он помиловал сотрудников полиции, убивших банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

В том же году суд приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.

В 2014 году суд вынес заочное постановление о взятии Саакашвили под стражу по обвинению в жестоком разгоне 7 ноября 2007 года митинга оппозиции в Тбилиси.

Тогда же прокуратура предъявила обвинение Саакашвили по так называемому «делу о пиджаках». Бывшего президента обвинили в растрате крупной суммы бюджетных средств. Обвинение считает, что бывший президент незаконно потратил на свои личные нужды 8 837 461 лари (около $3 млн). Приговор по этому делу судом ещё не вынесен.

Напомним, что Михаил Саакашвили тайно проник на территорию Грузию, и 1 октября был задержан в Тбилиси грузинскими силовиками.