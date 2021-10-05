Токио, 5 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье TRA Kyoto представило свою версию Toyota GR 86. Об этом сообщается на сайте компании.

TRA Kyoto Toyota GR 86 от TRA Kyoto

Проект получил название Rocket Bunny. Стоит отметить, что тюнеры из TRA Kyoto уже представляли ранее обвесы для Toyota GR 86. Однако теперь они решили провести модернизацию обновленной модели GR 86.

Спереди модели установлен новый бампер, который расположен намного ниже обычного, а также у модели есть небольшой воздухозаборник вторичного воздуха прямо перед капотом.

Автомобиль получил расширенные передние и задние колесные арки. Причем передние арки переходят в новые боковые юбки.

На корме установлено фиксированное крыло, которое дополняет спойлер с утиным хвостом, расположенным на задней двери. Тюнеры затонировали задние фонари, а также добавили новые бамперы и диффузоры.

Ранее подразделение компании Toyota — Gazoo Racing представило пикап Toyota GR DKR Hilux T1, созданный для ралли «Дакар».

Читайте также: На Тайване представили новую версию Toyota Hilux