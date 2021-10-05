Киев, 5 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Киеве обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и в Крыму и готовы оказать жителям этих регионов помощь в борьбе с COVID-19. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

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При этом он подчеркнул, что у жителей полуострова, ДНР и ЛНР должно быть желание принять гуманитарную помощь от украинской стороны.

Данилов отметил, что Киев продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса, которая, по его словам, «там очень напряжённая».

«Мы можем направить им гуманитарную помощь. Надо понимать, что у них есть желание ее принимать. Нам надо понимать, с кем этот вопрос решать», — цитирует РИА Новости секретаря СНБО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября глава Крыма Сергей Аксёнов продлил на территории республики ещё на два месяца, до 1 декабря 2021 года, действие режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Напомним, такой особый режим на полуострове действует уже полтора года — указ о его введении был подписан Аксёновым 17 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19.