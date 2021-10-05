Ташкент, 5 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Узбекистане до 2025 года введут в эксплуатацию 18 тепловых, солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 7 331 МВт. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении министерства энергетики Узбекистана.

Ветряная турбина

В частности, в Самаркандской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию две солнечные фотоэлектрические электростанции (ФЭС) общей мощностью 320 МВт, в Джизакской области в мае 2023 года будет запущена ФЭС мощностью 220 МВт, в Навоийской области к началу 2023 года появятся три солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 800 МВт.

«В Сурхандарьинской области к 2025 году будут введены в эксплуатацию солнечная и тепловая электростанции общей мощностью 2 017 МВт», — говорится, в частности, в сообщении.