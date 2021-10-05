Прага, 5 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Сотрудники студии SCS Software рассказали о том, как они добавляли на карту игры Euro Truck Simulator 2 российские церкви. Об этом 5 октября сообщает портал PCGamesN.

Скриншот YouTube Видеоигра Euro Truck Simulator 2

«Русская церковная архитектура не похожа ни на какую другую, и действительно редко можно найти такой эстетически сложный стиль где-либо в мире», — написали разработчики в блоге проекта.

Авторы игры отметили, что им пришлось приложить немало усилий, чтобы воссоздать церкви в игре. Они разместили в публикации несколько скриншотов из будущего дополнения.

Компания SCS Software анонсировала загружаемое дополнение (DLC) Euro Truck Simulator 2: Heart of Russia в марте 2021 года. Отметим, что пока разработчики не назвали точную дату его релиза. Оригинальная игра Euro Truck Simulator 2 вышла в продажу 19 октября 2021 года.