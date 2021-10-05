Вышний Волочек, Тверская область, 5 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве предъявлено 20-летнему мужчине после драки в кафе в Вышнем Волочке Тверской области. Пострадавший 17-летний юноша скончался, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет

Подростка с ножевым ранением груди доставили в реанимацию Вышневолоцкой ЦРБ утром 3 октября. Вечером от полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался. Первоначально уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство», однако теперь его переквалифицировали, следователи предъявили обвинение подозреваемому.

Проводятся необходимые следственные действия, 20-летний мужчина заключён под стражу.