Токио, 5 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Вирус, который до этого был неизвестен и может передаваться людям через укусы клещей, вызывая лихорадку, обнаружили ученые из Японии на северном острове Хоккайдо. Об этом 5 октября сообщается на сайте Университета Хоккайдо, специалисты которого обнаружили новый вирус.

WWalas Клещ

Уточняется, что вирус нашли в 2019 году, после того как на Хоккайдо госпитализировали 41-летнего мужчину с лихорадкой и болью в ногах после того, как его, предположительно, укусил клещ во время прогулки по лесу.

При этом второй человек с такими же симптомами был зарегистрирован в 2020 году и его лечили на протяжении двух недель. Вместе с тем, тесты не выявили заражение его какими-либо известными вирусами, которые переносят клещи в этом регионе, также в обоих случаях у пациентов наблюдались лихорадка и снижение количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Кроме этого, отмечается, что в результате генетического анализа вирусов из образцов крови этих пациентов был выявлен новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), включающий в себя такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.

После этого, исследователи проверили крови еще нескольких пациентов с подобными симптомами после укусов клещей с 2014 года.

«С 2014 года в Японии новым вирусом заразились минимум семь человек. Случаев смерти до сих пор не подтверждено», — заявил один из исследователей, вирусолог Кейта Мацуно.

Также ученые обнаружили, что у некоторых из больных наблюдались нарушения функций печени. Помимо того, исследователи проверили образцы крови диких животных, включая оленей и енотов, и обнаружили у них антитела к новому вирусу, который назвали Йезо (так ранее именовали Хоккайдо).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что некоторые виды бактерий, присутствующие в кишечной микрофлоре, защищают человеческий организм от холеры.