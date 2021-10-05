Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Прокуратура Грузии постановила запретить бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили во время нахождения в тюрьме пользоваться телефоном. Об этом адвокат арестованного Бека Басилая сообщил на телеканале «Пирвели».

Михаил Саакашвили Rrnews.ru

"Прокуратура приняла абсурдное постановление: Саакашвили ограничили осуществление звонков из тюрьмы», — сказал юрист после посещения экс-президента.

По словам Басилаи, это якобы свидетельствует от том, что действующее правительство страны находится в «агонии».

Напомним, Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент заявил, что является политическим заключённым и объявил голодовку.

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