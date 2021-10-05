Ташкент, , 14:35 — REGNUM Лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали ряд двусторонних документов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов Press-service.uz

Так, президенты Узбекистана и Туркмении приняли Совместное заявление, в котором отражены основные итоги встречи на высшем уровне, определены перспективные направления дальнейшего укрепления узбекско-туркменского стратегического партнерства.

Отмечается, что состоялся обмен подписанными документами между главами министерств, ведомств и регионов двух стран. В их числе соглашение о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли, предусматривающее создание Торгового центра на сопредельных территориях, Соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении взаимовыгодных партнёрских связей между предприятиями и компаниями, Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу.

Кроме того, подписаны Соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и Протокол о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года. Подписаны важные документы по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, водосберегающих технологий, а также юстиции, социальной защиты, статистики, карантина и защиты растений, науки и культуры.

Всего в рамках визита президента Туркмении в Ташкент было подписано 23 документа, охватывающих практически все направления узбекско-туркменского взаимодействия.