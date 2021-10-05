Москва, 5 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Сбой наблюдается в работе мобильного приложения для клиентов Сбербанка. Об этом сообщает 5 октября портал Downdetector.

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Из данных портала следует, что пользователи начали жаловаться на неполадки в приложении во второй половине дня. По состоянию на 14:16 мск зарегистрировано более 8,2 тыс. обращений пользователей.

Люди отмечают, что не могут войти в мобильный банк и осуществить нужные им операции.

«Сервис временно недоступен», — такое сообщение появляется при попытке входа в приложение на смартфоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября произошёл крупный сбой в работе популярных интернет-сервисов, включая соцсети Facebook и Instagram.

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