Астрахань, 5 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Астраханской области Дмитрий Овчинников оставил свой пост. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Астраханский кремль

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Овчинников освобожден от замещаемой должности по собственной инициативе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Казбек Хадиков был освобожден должности заместителя председателя правительства Астраханской области — министра экономического развития и назначен заместителем председателя правительства Астраханской области. На должность министра экономического развития был назначен Мансур Гаджиев.