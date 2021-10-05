Москва, 5 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Законопроект о новых сборах за пользование объектами водных биологических ресурсов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

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Предполагается также механизм уплаты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов с предоставлением льгот для повышения экономической эффективности их освоения при осуществлении рыболовства.

Таким повышением экономической эффективности является увеличение объемов и доли выпуска продукции из водных биоресурсов высокой степени переработки, осуществление рыболовства с использованием новых судов рыбопромыслового флота, обеспечение сырьем береговых рыбоперерабатывающих предприятий, отмечают авторы.

Предусматривается установление новых размеров ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов, за исключением морских млекопитающих, во внутренних водных объектах (реках, водохранилищах, озерах) и во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе страны.

К определению новых значений ставок применен единый подход: за каждый объект водных биоресурсов ставка рассчитана на уровне 4,8% средней цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции из данного вида водных биоресурсов. Исключением являются предлагаемые законопроектом ставки сборов для горбуши, креветки северной и креветки гребенчатой, сельди охотоморской.

Законопроектом не предусматривается изменение льгот по уплате сбора за пользование объектами водных биоресурсов по ставке в размере 15% для градо‑ и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций на пятилетний период с учетом планируемого года принятия федерального закона.

Ставка

Предлагается установить минимальное значение ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых установлено значение ставки сбора в размере 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась) предлагается сохранить действующий размер ставки сбора за пользование указанными видами водных биологических ресурсов, составляющий 20 рублей за тонну.

Отдельные повышенные ставки предлагается ввести для отдельных наименований биоресурсов.