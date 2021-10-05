Москва, 5 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов просит взыскать150 млн рублей с компании Facebook. Об этом 5 октября заявила адвокат тренера Анна Варганова.

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«Мы оценили сумму морального ущерба в 150 млн рублей», — проводит слова Варгановой «Чемпионат».

По её словам, Хохлов является публичным человеком и заинтересован в упоминании своего имени. Она отметила, что тренер просит Facebook не совершать действия в виде блокировки и возместить моральный ущерб.

«Видимо, Facebook не понравилась фамилия Дмитрия, потому что она похожа на шуточное названия «украинца». Это могут быть какие-то алгоритмы, но их тоже прописывает Facebook, несёт за них ответственность», — добавила Варганова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что соцсеть блокирует пользователей за упоминание его фамилии.