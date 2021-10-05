Самара, 5 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о хищении нефтепродуктов завершено в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, с марта 2019 года по май 2020 года 14 фигурантов уголовного дела объединились в преступную группу для хищения нефтепродуктов из нефтепровода в Самарской области.

«В целях реализации задуманного, указанные лица совершили приготовление к хищению углеводородного сырья из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк». Довести свой преступный умысел до конца участники преступной группы не смогли, так как их деятельность была пресечена в результате проведения совместных мероприятий сотрудников Управления ФСБ России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области и подразделения специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела также указано, что 27 мая 2020 года двое обвиняемых на парковке торгового центра г. Самары передали полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента, сто тысяч рублей от оговоренной ранее суммы в размере 30 миллионов рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению их преступной деятельности», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к совершению кражи, покушение на совершение кражи и дачи взятки должностному лицу.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что следователи допросили более 20 свидетелей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.