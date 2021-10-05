Москва, 5 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Повышение роли Роспотребнадзора в период борьбы с короновирусной инфекцией закономерно, а принимаемые меры оправданы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов.

Russian.news.cn Токио в период пандемии

«Задачами Роспотребнадзора является, в том числе организация и осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Ответственность для граждан и юридических лиц за нарушение установленного порядка может быть как административной, так и уголовной.

Например, по статье 236 УК РФ, которая в зависимости от тяжести последствий предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Важен системный подход в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, когда запрет на массовые мероприятия не носит выборочный характер.

Поддержка бизнес-структур, пострадавших от вводимых запретов, также должна быть проработана, иначе велик риск погубить целую отрасль услуг», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые мероприятия в России проводятся лишь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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