Москва, 5 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Российские власти обеспокоены ростом смертности от коронавирусной инфекции и полагают, что хороши все меры, помогающие гражданам принять решение в пользу вакцинации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 октября журналистам.

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По его словам, показатели смертности от COVID-19 сейчас «очень плохие», и связано это с недостаточным охватом населения прививками. Вирус становится злее, при этом люди, не сделавшие прививку, тяжело болеют и могут умереть.

«Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации», — сказал Песков о различных мерах в регионах.

Все меры, действительно, хороши, полномочия для них есть у каждого региона, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы намерена возобновить розыгрыши автомобилей и другими способами поощрять граждан, которые привились от COVID-19.

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