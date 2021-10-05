Казань, 5 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В столице Татарии неустановленные злоумышленники проникли в здание одного из подразделений следственного управления СКР по РТ и похитили сейф с денежными средствами в сумме более 14,6 млн рублей. Данные средства являлись вещественными доказательствами по уголовному делу, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Республиканские следственные органы возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Глава СК России Александр Бастрыкин контролирует ход расследования. Руководству следственного управления СКР по Татарии поручено доложить о проведенных следственных действиях по данному делу.

ИА REGNUM ранее сообщало, житель Казани, старший помощник капитана на грузовых морских судах дальнего плавания, и заявил о похищении с его расчетных счетов всех денежных средств. Он пояснил, что пришел в банковское отделение за выпиской. Сотрудница банка сообщила ему, что он якобы закрыл все счета и обналичил денежные средства.

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