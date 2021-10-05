Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Киану Ривз сообщил новости о проектах фильмов на основе комикса BRZRKR, одним из авторов которого он является. Об этом 5 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». Реж. Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз

Актёр сказал, что картина получит возрастной рейтинг R (не рекомендуется для просмотра детям до 17 лет) и заявил, что ему очень понравилось работать с командой онлайн-кинотеатра Netflix, который занимается производством фильма. Ривз отметил, что он не хочет получить кинематографическую копию комикса, пояснив, что ему интересно, в каком направлении пойдут другие авторы, ограниченные лишь набором правил, установленных для персонажа.

Актёр также сообщил, что сейчас авторы комикса подыскивают анимационную студию, которая займётся созданием мультсериала. Кроме того, он подтвердил, что над сценарием для игрового фильма работает сценарист нового «Бэтмена» Мэтсон Томлин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что авторы BRZRKR Киану Ривз, Мэтт Киндт и Рон Гарни рассказали о том, как появилась идея этого проекта. Пятый выпуск комикса вышел в продажу в США 29 сентября 2021 года.