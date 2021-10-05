Тюмень, 5 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 248 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 245 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 октября 2021 года коронавирусом заразились 62 978 человек, выздоровели 54 611 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 5 октября в регионе скончались 1978 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).