Москва, 5 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2», подал апелляцию на решение суда Германии, который отказался освободить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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«Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», — приводит ТАСС слова представителя компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) потребовало от компании Nord Stream 2 AG гарантий того, что трубопровод «Северный поток — 2» будет соответствовать нормативным требованиям при вводе в эксплуатацию. Уточняется, что запрашиваемые гарантии касаются «вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции межсетевого соединения в зону немецкого рынка».

Напомним, 4 октября началось заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». После заполнения нитки до нужных показателей, начнётся дальнейшее тестирование системы.